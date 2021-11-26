Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как возросли ежемесячные страховые выплаты для пострадавших и их семей.
Средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины для потерпевших на производстве, в частности для медиков вследствие острого профзаболевания COVID-19, и членов их семей составил 4,4 тысячи гривен по итогам 10 месяцев 2021 года.
Выплаты возросли на 0,59 тыс. грн, или 15,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Пособие компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанное пособие назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.
В случае наступления страхового случая ФССУ производит следующие выплаты:
Для медицинских работников, пострадавших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19, отдельно также финансируются единовременные пособия за средства государственного бюджета.
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