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Как возросли ежемесячные страховые выплаты для пострадавших и их семей

Как возросли ежемесячные страховые выплаты для пострадавших и их семей

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как возросли ежемесячные страховые выплаты для пострадавших и их семей.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины для потерпевших на производстве, в частности для медиков вследствие острого профзаболевания COVID-19, и членов их семей составил 4,4 тысячи гривен по итогам 10 месяцев 2021 года.

Выплаты возросли на 0,59 тыс. грн, или 15,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Пособие компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанное пособие назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.

В случае наступления страхового случая ФССУ производит следующие выплаты:

  • пособие в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
  • единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;
  • ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной утраты трудоспособности, компенсирующую соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
  • страховую выплату потерпевшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;
  • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.

Для медицинских работников, пострадавших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19, отдельно также финансируются единовременные пособия за средства государственного бюджета.

По материалам Finance.UA
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