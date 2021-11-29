Изменена нумерация е-больничных: как это влияет на формирование заявления-расчета

С начала внедрения в Украине электронных больничных их вид претерпел существенные изменения — увеличился доступный для просмотра объем информации, появились дополнительные отметки и изменились разновидности статусов. Размер уникального номера е-больничного, который ранее состоял из 12 знаков, не только увеличился до 19, начиная с октября, но и продолжает расти.

Finance.ua узнал у Фонда социального страхования, из чего состоит номер е-больничного, и как его элементы могут помочь в назначении пособия.

Номер электронного больничного — это уникальный номер, который имеет сложную структуру и никогда не повторяется. Он отличается от номера медицинского заключения, на основании которого сформируется больничный и поступит работнику в сообщении Пенсионного фонда (если в его личном кабинете указан контактный номер телефона).

Ранее номер е-больничного состоял из двух частей: 10 знаков порядкового номера и номера версии после дефиса. Однако в октябре к структуре номера добавили еще одну часть — номер случая нетрудоспособности. Это сделали, чтобы различные больничные, которые составляют один страховой случай, было легче идентифицировать.

Как теперь. Теперь уникальный номер листка нетрудоспособности генерируется в таком формате: номер случая нетрудоспособности — порядковый номер листа нетрудоспособности — номер его версии:

Номер случая нетрудоспособности. Этот номер будет совпадать для всех больничных, сформированных в пределах одного страхового случая. Он поможет определить, является е-больничный первичным или продолжением.

Порядковый номер листка нетрудоспособности. Основная часть номера е-больничного, которая отличается в каждом листке нетрудоспособности.

Номер версии. Обозначается цифрой «1» при создании нового листка и при создании листка как продолжения. Номер увеличивается по порядку («2», «3» и далее) при внесении каждого изменения в лист нетрудоспособности на основании медицинского заключения — например, если е-больничный закроют раньше предусмотренного срока в связи с выздоровлением или сократят срок его действия из-за начала другого страхового случая. Будьте внимательны — номер версии не связан с тем, является ли больничный продолжением.

Каждая из трех составляющих номера е-больничного является его неотъемлемой частью, поэтому при назначении материального обеспечения и оформлении заявления-расчета номер нужно указывать полностью.

Сегодня большинство номеров е-больничных состоят из 19 знаков, учитывая дефисы: ХХХХХХ - ХХХХХХХХХХ -Х.

Однако количество знаков не является постоянным. Постепенно номер е-больничного увеличивается, когда растет число страховых случаев. Так, уже есть электронные больничные, номер которых состоит из 20 знаков, поскольку номер страхового случая семизначный.

Увеличение количества цифр в номере е-больничных не влияет на формирование заявлений-расчетов – работать с электронными больничными нужно как и раньше.

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