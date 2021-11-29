Изменена нумерация е-больничных: как это влияет на формирование заявления-расчета

С начала внедрения в Украине электронных больничных их вид претерпел существенные изменения — увеличился доступный для просмотра объем информации, появились дополнительные отметки и изменились разновидности статусов. Размер уникального номера е-больничного, который ранее состоял из 12 знаков, не только увеличился до 19, начиная с октября, но и продолжает расти.
Finance.ua узнал у Фонда социального страхования, из чего состоит номер е-больничного, и как его элементы могут помочь в назначении пособия.
Номер электронного больничного — это уникальный номер, который имеет сложную структуру и никогда не повторяется. Он отличается от номера медицинского заключения, на основании которого сформируется больничный и поступит работнику в сообщении Пенсионного фонда (если в его личном кабинете указан контактный номер телефона).
Ранее номер е-больничного состоял из двух частей: 10 знаков порядкового номера и номера версии после дефиса. Однако в октябре к структуре номера добавили еще одну часть — номер случая нетрудоспособности. Это сделали, чтобы различные больничные, которые составляют один страховой случай, было легче идентифицировать.
Как теперь. Теперь уникальный номер листка нетрудоспособности генерируется в таком формате: номер случая нетрудоспособности — порядковый номер листа нетрудоспособности — номер его версии:
Номер случая нетрудоспособности. Этот номер будет совпадать для всех больничных, сформированных в пределах одного страхового случая. Он поможет определить, является е-больничный первичным или продолжением.
Порядковый номер листка нетрудоспособности. Основная часть номера е-больничного, которая отличается в каждом листке нетрудоспособности.
Номер версии. Обозначается цифрой «1» при создании нового листка и при создании листка как продолжения. Номер увеличивается по порядку («2», «3» и далее) при внесении каждого изменения в лист нетрудоспособности на основании медицинского заключения — например, если е-больничный закроют раньше предусмотренного срока в связи с выздоровлением или сократят срок его действия из-за начала другого страхового случая. Будьте внимательны — номер версии не связан с тем, является ли больничный продолжением.
Увеличение количества цифр в номере е-больничных не влияет на формирование заявлений-расчетов – работать с электронными больничными нужно как и раньше.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверятьВчера, 14:20 - 179346 19
Бумаги больше не нужны. Как будет работать оформление субсидий и пенсий в ДіїВчера, 09:24 - 5287 4
Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанамВчера, 13:25 - 2683 3
Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулемВчера, 11:00 - 1301 3
Часть дохода, которую тратят на покупку минимального продуктового набора в странах Европы (инфографика)2 ч. назад - 500 1
Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверятьВчера, 14:20 - 179346 19
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируВчера, 21:23 - 9838
Найдено уникальное «хранилище» рекордных запасов лития для аккумуляторных батарей12 ч. назад - 1964
Сколько будет стоить доллар в 2022 году - мнение эксперта6 ч. назад - 1889 1
В Украину вернулся известный китайский бренд (фото)13 ч. назад - 1335
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)Позавчера, 10:44 - 352
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1030 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1209
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 343
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1045 1