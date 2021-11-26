Выгоднее, чем эквайринг: новый универсальный платежный сервис Rulla

В Украине уже полгода работает платежный сервис нового формата Rulla — сервис мгновенной рассрочки под 0%. На первый взгляд, оплата покупок 3-мя платежами с помощью Rulla не предлагает ничего нового, ведь программы оплаты частями и мгновенной рассрочки есть у многих банков. В чем же разница? Для чего онлайн- и офлайн-бизнесу нужно подключить возможность оплаты с помощью Rulla прямо сейчас?

Будущее за новыми видами платежей

Небанковские сервисы оплаты частями — это мировой тренд в сфере продажи товаров и услуг, который с каждым годом набирает все большую популярность. Все просто: BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later — «Покупай сейчас, плати позже») предоставляют своим клиентам более выгодные условия обслуживания, чем любой банк.

Оплата через первый в Украине BNPL-сервис Rulla производится на стадии оформления покупки в онлайн-магазине или по QR-коду у продавцов в офлайне, соцсетях либо мессенджерах. Все, что потребуется покупателю — смартфон и карта любого украинского банка, с которой он заплатит первую треть стоимости покупки. Еще два платежа по ⅓ от стоимости покупатель вносит каждые 30 дней. Разделить стоимость покупки на 3 равных платежа — это действительно просто и выгодно.

Оплата частями от Rulla — бесплатно для продавцов

Магазины могут начать пользоваться Rulla на полностью бесплатной основе. При этом условия рассрочки для их клиентов остаются очень выгодными: 1,9% + 200 грн в месяц (для сравнения: у самых популярных банков Украины стоимость рассрочки для заемщика в среднем составляет 1,9-3%, плюс дополнительно еще взимается процент за пользование кредитными средствами до 4%).

Рассрочка через сервис Rulla для магазинов выгоднее, чем даже обычная оплата, так как позволяет не оплачивать комиссию за эквайринг (до 2,5%). Rulla самостоятельно занимается всей обработкой платежей и расчетами с платежными системами.

Увеличение среднего чека и объема продаж

Рассрочка под 0% от Rulla позволяет покупателям растянуть дорогостоящую покупку во времени без дополнительных затрат, за счет чего многие могут позволить себе больше без ущерба для бюджета. В онлайн-продажах возможность простой оплаты частями значительно повышает конверсию из посетителей сайта в покупателей.

Особенно актуально это становится в сезон распродаж — самое активное время в ритейле. Именно сейчас покупатели стараются извлечь максимум из акционных предложений и наиболее склонны пробовать новые платежные инструменты, стремясь к выгодным покупкам. Rulla предоставит вашим клиентам возможность купить еще больше товаров по наилучшим ценам.

Хорошая новость заключается в том, что для подключения этого способа оплаты магазинам не нужна сложная интеграция. В среднем, подключение занимает от пары часов до пары дней и является абсолютно бесплатным.

Узнайте больше о возможностях Rulla для продавцов!