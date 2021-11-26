Градостроительные условия и ограничения теперь можно получить онлайн на портале «Дія»

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что на портале «Дія» и в Единой государственной электронной системы в сфере строительства теперь можно получить градостроительные условия и ограничения.
Для чего это. Это документ, необходимый для получения разрешения на строительство многоквартирных домов и большинства промышленных объектов.
В нем есть информация о возможной этажности и плотности застройки, отступах домов от других зданий и красных линий.
Для получения услуги следует:
Заявление сформируется автоматически. После подписания оно будет передано в орган градостроительства и архитектуры по местонахождению земельного участка. Если у земельного участка несколько собственников — все они получат извещение о подписании заявления.
Раньше вы должны были составить смету, сформировать выписку из реестра вещных прав, а также получить в письменном виде согласие совладельцев и заверить его в определенном законом порядке и с кучей бумажек посетить местную архитектуру или ЦПАУ.
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