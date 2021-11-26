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Градостроительные условия и ограничения теперь можно получить онлайн на портале «Дія»

Градостроительные условия и ограничения теперь можно получить онлайн на портале «Дія»

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что на портале «Дія» и в Единой государственной электронной системы в сфере строительства теперь можно получить градостроительные условия и ограничения.

Для чего это. Это документ, необходимый для получения разрешения на строительство многоквартирных домов и большинства промышленных объектов.

В нем есть информация о возможной этажности и плотности застройки, отступах домов от других зданий и красных линий.

Для получения услуги следует:

  • заполнить заявление, что займет до 10 минут;
  • иметь сканы топографо-геодезического плана строительства;
  • скан документа, подтверждающего право собственности, пользования земельным участком, вам потребуется только в случае, если право собственности на землю не внесено в Реестр недвижимости.
  • КЭП, которой необходимо будет подписать заявление и сканы.

Заявление сформируется автоматически. После подписания оно будет передано в орган градостроительства и архитектуры по местонахождению земельного участка. Если у земельного участка несколько собственников — все они получат извещение о подписании заявления.

Раньше вы должны были составить смету, сформировать выписку из реестра вещных прав, а также получить в письменном виде согласие совладельцев и заверить его в определенном законом порядке и с кучей бумажек посетить местную архитектуру или ЦПАУ.

Справка Finance.ua:

  • на прошлой неделе на портале Дія заработала услуга строительной амнистии. Она дает возможность официально ввести в эксплуатацию жилые, садовые, дачные дома или приусадебные здания, которые построили до апреля 2015 года без получения разрешительных документов.

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По материалам Finance.UA
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