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Реестр олигархов в Украине появится через полгода, — Ермак

Реестр олигархов в Украине появится через полгода, — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что называть кого-то олигархом можно будет после появления реестра, который сформируют за полгода.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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«Неверно сегодня называть кого-то олигархом. Потому что после того, как закон подписан, шесть месяцев идет кропотливая работа совместно с международными партнерами по изучению информации и использованию данной формулировки…» — сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что назвать кого-то олигархом можно будет только через шесть месяцев, когда реестр будет сформирован.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект № 5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Согласно окончательной редакции определение олигархов — это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

По материалам Espreso.tv
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