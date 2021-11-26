Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 1 ноября 2021 года снизилась до 32,7% против 33,3% на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Телеграме.

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«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 ноября снизилась до 32,7% по сравнению с 33,3% на 1 октября», — говорится в сообщении.

С начала года снижение доли NPL составило 8,4 п. п. (58,2 млрд грн в абсолютном значении) и произошло в банках всех групп.

Напомним, в марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).