0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ

Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 1 ноября 2021 года снизилась до 32,7% против 33,3% на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Телеграме.

Читайте также: Украинские банки бьют рекорды по темпам роста ипотечных и корпоративных кредитов – НБУ

«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 ноября снизилась до 32,7% по сравнению с 33,3% на 1 октября», — говорится в сообщении.

С начала года снижение доли NPL составило 8,4 п. п. (58,2 млрд грн в абсолютном значении) и произошло в банках всех групп.

Напомним, в марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.