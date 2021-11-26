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Банк Кредит Днепр выступил соорганизатором выпуска облигаций внутренних местных займов Киевского городского совета серии М

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществила регистрацию выпуска облигаций внутренних местных займов Киевского городского совета серии М, соорганизатором которой выступил Банк Кредит Днепр совместно с пятью другими украинскими банками. Объем выпуска — 300 млн грн., купонная ставка равна учетной ставке НБУ + 5% годовых, срок погашения — 25.09.2024 года.

Эмиссия облигаций внутренних местных займов осуществляется во исполнение решения Киевского городского совета от 24.06.2021 г. № 1529/1570 «Об осуществлении займов в 2021 году».
Размещение облигаций путем публичного предложения состоялось на АО «Фондовая биржа ПФТС» с 23 ноября 2021 по 25 ноября 2021 года.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, основанный в 1993 году, является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Независимой ассоциации банков Украины и участником международных платежных систем VISA International и Mastercard. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.10.2021 г. активы банка составили 16 200 млн грн., уставный капитал — 3 587 млн грн.

По материалам Банк Кредит Днепр
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