Президент анонсировал программу кредитования «Украинская мечта» по ставке 5% в гривне

В стране скоро заработает программа «Украинская мечта», благодаря которой граждане, которые платят налоги, смогут взять кредит на выгодных условиях для приобретения себе недвижимости, авто или же на образование.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
«Вскоре мы запускаем программу „Украинская мечта“, по которой каждый гражданин нашей страны, который платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5%. 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии», — сказал Зеленский.
Он напомнил о том, что в Украине действует программа «5−7-9», которая благодаря кредитным гарантиям государство через Фонд развития предпринимательства покрывает часть кредитного риска бизнеса, создавая условия для привлечения банковского кредита.
«Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. Это в среднем 9,7%. Благодаря программе „5−7-9“ бизнес Украины получил более 70 млрд грн, создал тысячи рабочих мест», — сказал Президент.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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