Минфин продал гособлигаций на 12,7 миллиарда, повысив ставки

На аукционах по продаже гособлигаций 30 ноября Министерство финансов привлекло 12,7 млрд грн, повысив ставки по бумагам.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в иностранной валюте (евро).

«Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составляет 6 месяцев. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных гривневых бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 11 млрд гривен», — говорится в сообщении.



Инфографика: Минфин

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,7% (+15 б.п.), 1-летних ОВГЗ — 11,65% (+1 б.п.), 1,5-летних — 11,65% (+8 б.п.), 2-летних — 12,55% (+8 б.п.), 3-летних — 12,85%, а 6-летних — 13,25%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 56 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 6-месячным ОВГЗ в евро составила 2,35%.