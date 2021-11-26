Минфин продал гособлигаций на 12,7 миллиарда, повысив ставки

На аукционах по продаже гособлигаций 30 ноября Министерство финансов привлекло 12,7 млрд грн, повысив ставки по бумагам.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в иностранной валюте (евро).
«Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составляет 6 месяцев. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных гривневых бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 11 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Инфографика: Минфин
Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,7% (+15 б.п.), 1-летних ОВГЗ — 11,65% (+1 б.п.), 1,5-летних — 11,65% (+8 б.п.), 2-летних — 12,55% (+8 б.п.), 3-летних — 12,85%, а 6-летних — 13,25%.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 56 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 6-месячным ОВГЗ в евро составила 2,35%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 1366 14
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабряВчера, 11:00 - 2724 13
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаВчера, 11:27 - 714 6
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены4 ч. назад - 847 5
«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действийВчера, 16:00 - 1999 4
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставкамиВчера, 12:02 - 12451 3
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 5856 1
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делатьВчера, 13:05 - 4896 2
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогамиВчера, 15:05 - 4784 3
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и сплошные курьезы по евроВчера, 18:09 - 3437 1
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 430
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 795
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 247
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 751 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1568 1