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Минфин продал гособлигаций на 12,7 миллиарда, повысив ставки

Минфин продал гособлигаций на 12,7 миллиарда, повысив ставки

На аукционах по продаже гособлигаций 30 ноября Министерство финансов привлекло 12,7 млрд грн, повысив ставки по бумагам.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в иностранной валюте (евро).

«Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составляет 6 месяцев. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных гривневых бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 11 млрд гривен», — говорится в сообщении.


Инфографика: Минфин

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,7% (+15 б.п.), 1-летних ОВГЗ — 11,65% (+1 б.п.), 1,5-летних — 11,65% (+8 б.п.), 2-летних — 12,55% (+8 б.п.), 3-летних — 12,85%, а 6-летних — 13,25%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 56 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 6-месячным ОВГЗ в евро составила 2,35%.

По материалам Економічна Правда
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