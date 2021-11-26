Небанки увеличили объемы услуг и активов

Небанковские финансовые учреждения увеличили объемы услуг и активов и улучшили дисциплину выполнения регуляторных требований.

Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора от Нацбанка.

В III квартале 2021 года небанковские финучреждения увеличили объемы предоставленных услуг и активов, несмотря на дальнейшее уменьшение общего количества участников.

В небанковские финучреждения входят страховые компании, страховые/перестраховые брокеры, кредитные союзы, финансовые компании, лизингодатели и ломбарды.

Неактивные игроки продолжали добровольно сворачивать деятельность, а НБУ применял меры к нарушителям регуляторных требований, в частности останавливал действие лицензий и аннулировал их. Это способствовало улучшению дисциплины выполнения регуляторных требований во всех сегментах НБФУ.

Принятие закона «О страховании» и ожидаемое принятие до конца года других законов по вопросам регулирования рынка небанковских финуслуг позволит обеспечить прозрачность структур собственности, повысить платежеспособность, надлежащее управление рисками и защиту прав потребителей всеми НБФУ.

Страховые компании

Валовые страховые премии в большинстве сегментов страхования выросли по сравнению со вторым кварталом, наиболее активно – в сегменте страхования жизни. Выплаты по рисковому страхованию умеренно выросли после снижения во II квартале. Объемы выплат по страхованию жизни растут пять кварталов подряд.

Страховщики сохраняют доходность. В то же время расходы на ведение страховой деятельности остаются высокими.

Кредитные союзы

Активы кредитных союзов умеренно выросли в III квартале, несмотря на уменьшение количества учреждений. Рост обеспечивается в значительной степени кредитными союзами с агрессивной моделью кредитования заемщиков.

Объемы нового кредитования уменьшились на 4%, прежде всего в сегменте кредитования бизнес-потребностей – на 15%. В то же время спрос членов кредитных союзов на более рискованные потребительские кредиты остается выше. Качество кредитного портфеля остается неизменным.

Большинство кредитных союзов нарастили прибыль благодаря росту операционных доходов и умеренным расходам на формирование резервов. Это повысило их платежеспособность и способствовало уменьшению количества нарушителей норматива достаточности капитала до трех учреждений.

Финансовые компании, лизингодатели и ломбарды

Активы финансовых компаний благодаря стремительному росту объемов всех видов предоставленных финансовых услуг в III квартале росли быстрее всего в секторе и восстановились до максимального уровня 2019 года.

Объемы розничных кредитов растут пять кварталов подряд, в III квартале – на 6%. Объем кредитов, предоставленных бизнесу, увеличился за квартал почти на треть.

Объем факторинговых операций вырос до рекордного уровня. Второй квартал подряд финансовые компании активны в предоставлении гарантий. Объем финансового лизинга также рос, хотя и умереннее. Как и раньше, основным поставщиком таких услуг были юридические лица-лизингодатели.

За январь-сентябрь финансовые компании сгенерировали рекордные прибыли, если сравнить с соответствующим периодом последних трех лет, и получили исторически самые высокие показатели рентабельности.

Объем нового кредитования ломбардами в III квартале несколько уменьшился по сравнению со вторым кварталом. Рентабельность ломбардов растет, в то же время оживления деятельности не наблюдается.