Представлен Redmi Note 11T 5G

Компания Redmi представила смартфон Redmi Note 11T 5G, который стал преемником дебютировавшего ранее в этом году Redmi Note 10T 5G. Новинка была улучшена по всем параметрам.
Redmi Note 11T 5G получил 6,6-дюймовый экран IPS разрешением Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и частоты опроса сенсорного слоя 240 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. В основной камере установлена датчики изображения разрешением 50, 8 и 2 Мп.
Фото: ixbt.com
Redmi Note 11T 5G построен на базе однокристальной системы Dimensity 810, которую дополняют 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. Смартфон работает под управлением MIUI 12.5 и Android 11. Он поддерживает технологию расширения оперативной памяти на 4 ГБ.
Redmi Note 11T получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт через USB-C. Есть стереодинамики и аудиоразъём 3,5 мм. Смартфон получил поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.
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