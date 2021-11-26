0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Представлен Redmi Note 11T 5G

Представлен Redmi Note 11T 5G

Компания Redmi представила смартфон Redmi Note 11T 5G, который стал преемником дебютировавшего ранее в этом году Redmi Note 10T 5G. Новинка была улучшена по всем параметрам.

Redmi Note 11T 5G получил 6,6-дюймовый экран IPS разрешением Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и частоты опроса сенсорного слоя 240 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. В основной камере установлена датчики изображения разрешением 50, 8 и 2 Мп.


Фото: ixbt.com

Redmi Note 11T 5G построен на базе однокристальной системы Dimensity 810, которую дополняют 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. Смартфон работает под управлением MIUI 12.5 и Android 11. Он поддерживает технологию расширения оперативной памяти на 4 ГБ.

Redmi Note 11T получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт через USB-C. Есть стереодинамики и аудиоразъём 3,5 мм. Смартфон получил поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цены в Индии:

  • 4/64 ГБ — 226 долларов;
  • 6/128 ГБ — 239 долларов;
  • 8/128 ГБ — 266 долларов.
По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.