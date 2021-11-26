Рассекречен самый дорогой кроссовер BMW

Новый BMW Concept XM официально презентовали онлайн. Концепт-кар является предвестником BMW X8-флагманского кроссовера марки. Он появится в конце 2022 года, сообщает официальный сайт немецкого бренда.

Новый BMW X8 2023 станет конкурентом:

Lamborghini Urus;

Aston Martin DBX ;

; Bentley Bentayga.

Цена нового BMW Х8 стартует примерно со 150 тыс. долларов. Разрабатывают модель в подразделении BMW Motorsport.



Фото: BMW

Дизайн BMW Concept XM нетипичен для марки – с большим количеством рубленых поверхностей и выраженными колесными арками. Огромные “ноздри” решетки радиатора получили диодную подсветку и сочетаются с тоненькими фарами. Кроссовер BMW также получил большие 23-дюймовые литые диски.



Фото: BMW

Салон BMW Concept XM украшен дорогой кожей, карбоном и вельветом. Два больших дисплея цифровой панели приборов и мультимедиа сгруппированы вместе. Спортивные кресла разделены высоким туннелем, а сзади — двухместный диван.



Фото: BMW

Концепт-кар оснастили 750-сильной гибридной установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового V8 твин-турбо и электромотора. Кроссовер BMW способен проехать около 30 км в электрическом режиме. Серийный BMW X8 2023 также получит бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом.