Tesla запускает производство электрокаров в Германии

Tesla запускает завод по производству электрокаров в Германии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания планировала начать производство еще летом, но их «тормознули» местные регуляторы, у которых имелись экологические претензии к Tesla. Впрочем, разрешение должны выдать в скором времени.

Первые машины будут выпущены с уже в декабре.

В январе серийное производство начнется с 1000 автомобилей в неделю и будет постепенно увеличиваться. В первой половине 2022 года планируется выпустить до 30 тысяч автомобилей.

В конце октября Tesla подняла цены на автомобили моделей S и X без предупреждения. Стоимость выросла на $5 тыс. Рост цен вызван высоким спросом на продукцию компании.