Tesla запускает производство электрокаров в Германии

Tesla запускает завод по производству электрокаров в Германии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания планировала начать производство еще летом, но их «тормознули» местные регуляторы, у которых имелись экологические претензии к Tesla. Впрочем, разрешение должны выдать в скором времени.
Первые машины будут выпущены с уже в декабре.
В январе серийное производство начнется с 1000 автомобилей в неделю и будет постепенно увеличиваться. В первой половине 2022 года планируется выпустить до 30 тысяч автомобилей.
В конце октября Tesla подняла цены на автомобили моделей S и X без предупреждения. Стоимость выросла на $5 тыс. Рост цен вызван высоким спросом на продукцию компании.
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