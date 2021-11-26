Руководство НКРЭКУ незаконно начислило себе премии на 2,2 млн — ГБР

Председатели и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2020 году незаконно назначили себе премий почти на 2,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не уведомили об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции”, – говорится в сообщении.

НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протоколы направлены на рассмотрение суда.