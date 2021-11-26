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В Киеве бунтуют инвесторы проблемных ЖК Аркады

В Киеве бунтуют инвесторы проблемных ЖК Аркады

В Киеве сегодня, 30 ноября, проходит новый митинг инвесторов банка «Аркада». Они требуют достроить три жилищных комплекса в районе Осокорков — «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах». Активисты анонсировали шествие от Киевского горсовета на ул. Крещатик до Верховного Суда по ул. Копыленко.

Около 100 человек пришли к КГГА с флагами «Инвесторы Аркады». Они выдвигают требования горсовету — выполнить взятые на себя обязательства по гарантиям беспрепятственной достройки ЖК для 11 тыс. инвесторов.

В то же время они требуют от Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда рассмотреть дело № 910/10 351/20 о продлении действия договора аренды земельного участка, на котором должны строиться объекты «Аркады».

Активисты обвинили судей и Киевсовет в затягивании процесса. Поскольку меморандум, подписанный весной Нацбанком, Кличко и МВД, гарантирует достройку трех ЖК за счет выделения 10% от привлеченных средств инвесторов.

Сегодня утром МВД сообщило, что дело о растрате 72 млн грн средств инвесторов ЖК передали в суд. Подозревают бывшего главу банка «Аркада» и его восьмерых сообщников. Они, по данным правоохранителей, вывели эти средства путем выдачи фиктивных кредитов.

В августе застройщик Stolitsa Group заявил о приостановке строительства «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» из-за отказа представителя ЖК «Эврика» от подписания графика достройки. Таким образом, действие меморандума об окончании строительства домов прекратилось в связи с отказом одной из сторон.

По материалам УБР
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