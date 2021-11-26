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Квартиры в новостройках столицы начали дорожать

Квартиры в новостройках столицы начали дорожать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как изменились цены на новостройки в столице в ноябре.

Согласно данным портала СтройОбзор, цена в последний месяц осени, по сравнению с октябрем, выросла на 0,3% и составила 38 900 грн за кв. м (в сентябре — 39 700 грн. за кв. м).

В этом месяце значительные изменения были в классах «эконом», «премиум» и «де-люкс». По сравнению с ними в классах «комфорт» и «бизнес» цены были относительно стабильными.

Эконом. В эконом-классе цена поднялась вверх. На сегодня средняя стоимость квадратного метра в этом классе составляет 26 000 грн. Это на 7% выше, чем в октябре.

Комфорт. С «комфортом» ситуация другая — цена практически не изменилась. В ноябре стоимость «квадрата» составила достигла 36 400 грн, что всего лишь на несколько сотен гривен больше показателя прошлого месяца.

Бизнес. В ноябре бизнес-класс подорожал. Цена, по сравнению с октябрем, поднялась на 3% и составляет 58 800 грн за кв. м.

Премиум. В классе «премиум» изменения были значительными. В ноябре цена составила 87 200 грн за кв. м. Если говорить о процентном соотношении с октябрем, то речь идет о повышении на 25%.

Де-люкс. Повышение показал и класс «де-люкс». На сегодня средняя стоимость метра квадратного составляет 102 600 грн. Этот показатель на 11% выше, чем в октябре.


Инфографика: Стройобзор

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По материалам Finance.UA
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