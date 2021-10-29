Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

Интерес к недвижимости как инструменту инвестирования сегодня есть у многих слоев населения, но как не попасть на мошенников при инвестировании?

Об этом рассказал вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал на конференции Жить на проценты.

По словам эксперта, большой интерес к инвестированию недвижимости из-за низкой финансовой грамотности.

«Люди в большинстве своем знают недвижимость как надежный инструмент. В качестве аргумента приводят слова — „Всегда квартиры в Киеве сдавались“. Поэтому они считают, что нормально проинвестировать в недвижимость. А если не будут, продадут, или будут жить там сами. Поэтому недвижимость одна из них наиболее привлекательных инвестиций и понятна населению. Однако существует также много мифов относительно инвестирования в недвижимость», — отмечает Топал.

Вот несколько из них:

Миф 1. То, что инвестиции в недвижимость являются надежными.

По словам эксперта, инвестиция в недвижимость — это «хрупкая» инвестиция. Например, потеря многих метров в связи с событиями в Крыму в 2014 году.

Миф 2. Высокодоходная инвестиция.

Эксперт говорит, что существует много более прибыльных инструментов. Если вам говорят, что недвижимость будет приносить 80−120% годовых — это либо вас обманывают, либо существует очень высокий риск.

Нормальная доходность по недвижимости сегодня, при условии получения постоянной прибыли — 9−10%. При этом наша украинская недвижимость в два-три раза выше по доходности на вложенный капитал, чем европейская, поэтому и интересна для многих инвесторов, которые приходят к нам из-за границы. Рынок недвижимости Украины только в стадии формирования, уникальный и интересный.

Эксперт также сообщил, что должно насторожить перед инвестицией в недвижимость:

будьте осторожны, если вам обещают огромную прибыль, огромные проценты на ваш капитал;

если обещают, что будут выполнены все ваши прихоти;

обращайте внимание на сроки сдачи в эксплуатацию;

есть признаки строительной пирамиды. Когда несколько очередей строится за счет предыдущих.

По словам эксперта, в этом вопросе не стоит доверять знакомым, друзьям, интернету и т. д. Нужно все проверять самостоятельно.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.