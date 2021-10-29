Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

Интерес к недвижимости как инструменту инвестирования сегодня есть у многих слоев населения, но как не попасть на мошенников при инвестировании?
Об этом рассказал вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал на конференции Жить на проценты.
По словам эксперта, большой интерес к инвестированию недвижимости из-за низкой финансовой грамотности.
«Люди в большинстве своем знают недвижимость как надежный инструмент. В качестве аргумента приводят слова — „Всегда квартиры в Киеве сдавались“. Поэтому они считают, что нормально проинвестировать в недвижимость. А если не будут, продадут, или будут жить там сами. Поэтому недвижимость одна из них наиболее привлекательных инвестиций и понятна населению. Однако существует также много мифов относительно инвестирования в недвижимость», — отмечает Топал.
Вот несколько из них:
Миф 1. То, что инвестиции в недвижимость являются надежными.
По словам эксперта, инвестиция в недвижимость — это «хрупкая» инвестиция. Например, потеря многих метров в связи с событиями в Крыму в 2014 году.
Миф 2. Высокодоходная инвестиция.
Эксперт говорит, что существует много более прибыльных инструментов. Если вам говорят, что недвижимость будет приносить 80−120% годовых — это либо вас обманывают, либо существует очень высокий риск.
Нормальная доходность по недвижимости сегодня, при условии получения постоянной прибыли — 9−10%. При этом наша украинская недвижимость в два-три раза выше по доходности на вложенный капитал, чем европейская, поэтому и интересна для многих инвесторов, которые приходят к нам из-за границы. Рынок недвижимости Украины только в стадии формирования, уникальный и интересный.
Эксперт также сообщил, что должно насторожить перед инвестицией в недвижимость:
По словам эксперта, в этом вопросе не стоит доверять знакомым, друзьям, интернету
Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
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