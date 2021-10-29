0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 231 0

Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

Интерес к недвижимости как инструменту инвестирования сегодня есть у многих слоев населения, но как не попасть на мошенников при инвестировании?

Об этом рассказал вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал на конференции Жить на проценты.

По словам эксперта, большой интерес к инвестированию недвижимости из-за низкой финансовой грамотности.

«Люди в большинстве своем знают недвижимость как надежный инструмент. В качестве аргумента приводят слова — „Всегда квартиры в Киеве сдавались“. Поэтому они считают, что нормально проинвестировать в недвижимость. А если не будут, продадут, или будут жить там сами. Поэтому недвижимость одна из них наиболее привлекательных инвестиций и понятна населению. Однако существует также много мифов относительно инвестирования в недвижимость», — отмечает Топал.

Вот несколько из них:

Миф 1. То, что инвестиции в недвижимость являются надежными.
По словам эксперта, инвестиция в недвижимость — это «хрупкая» инвестиция. Например, потеря многих метров в связи с событиями в Крыму в 2014 году.

Миф 2. Высокодоходная инвестиция.
Эксперт говорит, что существует много более прибыльных инструментов. Если вам говорят, что недвижимость будет приносить 80−120% годовых — это либо вас обманывают, либо существует очень высокий риск.

Нормальная доходность по недвижимости сегодня, при условии получения постоянной прибыли — 9−10%. При этом наша украинская недвижимость в два-три раза выше по доходности на вложенный капитал, чем европейская, поэтому и интересна для многих инвесторов, которые приходят к нам из-за границы. Рынок недвижимости Украины только в стадии формирования, уникальный и интересный.

Эксперт также сообщил, что должно насторожить перед инвестицией в недвижимость:

  • будьте осторожны, если вам обещают огромную прибыль, огромные проценты на ваш капитал;
  • если обещают, что будут выполнены все ваши прихоти;
  • обращайте внимание на сроки сдачи в эксплуатацию;
  • есть признаки строительной пирамиды. Когда несколько очередей строится за счет предыдущих.

По словам эксперта, в этом вопросе не стоит доверять знакомым, друзьям, интернету и т. д. Нужно все проверять самостоятельно.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.