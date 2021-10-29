Как выбирать квартиру на вторичном рынке, чтобы получать прибыль — мнение эксперта

Тридцатого октября в Киеве состоялась конференция, посвященная инвестированию, Жить на проценты. В ходе этой конференции управляющий партнер KDU Realty Group, аналитик, инвест-консультант и специалист по сделкам с недвижимостью Елена Маленкова рассказала, как зарабатывать на недвижимости без рисков и как выбрать квартиру, чтобы получить прибыль.

По ее словам, хотя у первичного рынка недвижимости более высокая маржинальность и соответственно больше прибыль, инвестирование во вторичный рынок связано с минимальными рисками.

Елена отметила, что на рынок недвижимости повлияли дешевые кредиты, которые до этого были недоступны в Украине, и локдаун. В то же время на сегодня прибыль от долгосрочной аренды в Киеве в среднем составляет 35-55%, а в некоторых местах даже 120%. Минимальная прибыль может составлять 7,5-8%.

О чем следует помнить, чтобы получить прибыль:

нужно определиться с бюджетом и добавить к этой сумме еще 20% на ремонт квартиры;

определиться с целевой аудиторией для аренды;

определиться с локацией;

учитывать количество комнат. Сейчас на рынке популярны двухкомнатные квартиры, так называемые “евро-двухкомнатные квартиры”, или перестроенные двухкомнатные квартиры с двумя спальнями и гостиной, совмещенной с кухней;

обращать внимание на транспортную развязку. В крупных перенаселенных городах с плотным трафиком удобнее добираться общественным транспортом, в частности метро;

всегда обращать внимание на цену. Самая низкая цена и самая привлекательная цена с большей вероятностью указывает на фейковое объявление.

Что касается рентабельности, Елена отметила, что сейчас также хороший доход приносит коммерческая недвижимость в пригороде. Она привела пример предпринимателей, которые приобрели помещение площадью 300 кв. м под Киевом, разделили его на небольшие помещения по 100 кв. м и сдали их по 50 долл. за 1 кв. м.