Как выбирать квартиру на вторичном рынке, чтобы получать прибыль — мнение эксперта

Тридцатого октября в Киеве состоялась конференция, посвященная инвестированию, Жить на проценты. В ходе этой конференции управляющий партнер KDU Realty Group, аналитик, инвест-консультант и специалист по сделкам с недвижимостью Елена Маленкова рассказала, как зарабатывать на недвижимости без рисков и как выбрать квартиру, чтобы получить прибыль.
По ее словам, хотя у первичного рынка недвижимости более высокая маржинальность и соответственно больше прибыль, инвестирование во вторичный рынок связано с минимальными рисками.
Елена отметила, что на рынок недвижимости повлияли дешевые кредиты, которые до этого были недоступны в Украине, и локдаун. В то же время на сегодня прибыль от долгосрочной аренды в Киеве в среднем составляет 35-55%, а в некоторых местах даже 120%. Минимальная прибыль может составлять 7,5-8%.
О чем следует помнить, чтобы получить прибыль:
Что касается рентабельности, Елена отметила, что сейчас также хороший доход приносит коммерческая недвижимость в пригороде. Она привела пример предпринимателей, которые приобрели помещение площадью 300 кв. м под Киевом, разделили его на небольшие помещения по 100 кв. м и сдали их по 50 долл. за 1 кв. м.
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