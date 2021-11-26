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Продажи Toyota по миру упали на 20%

Продажи Toyota по миру упали на 20%

Японский автопроизводитель Toyota Motor в октябре был вынужден сократить выпуск легковых автомобилей более чем на 25% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Причина спада кроется в недостатке микрочипов.

Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

В связи с нехваткой полупроводников компания недополучает также и готовые узлы от поставщиков комплектующих – стартеры, генераторы, различные электроприводы и пр. В октябре все заводы Toyota суммарно произвели 627 452 автомобиля, что на 217 655 машин меньше, чем за тот же период 2020 года.

Продажи за октябрь составили 677 564 автомобиля. После публикации месячной статистики продаж акции Toyota в считаные часы потеряли в стоимости 3,4 процента.

Менеджеры японской компании уверены, что уже в ноябре автопроизводитель сможет выпустить как минимум 850 тысяч новых машин. По прогнозам, в первой половине следующего года компания намерена побороть дефицит полупроводников на большинстве рынков.

Несмотря на нехватку компонентов, Toyota прогнозирует рост операционной прибыли по итогам 2021 года на уровне 2,8 триллиона иен (24 млрд. долларов).

По материалам РБК-Украина
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