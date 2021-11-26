Украина усилила позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности

В этом году Украина заняла 58 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности (GFSI) из 113 стран, набрав 62 балла по 100-балльной шкале оценки. Это на 3,2 балла выше по сравнению с прошлым годом.

«Общая продовольственная безопасность в Украине укрепилась благодаря стабильному улучшению большинства показателей», — сообщила руководитель GFSI компании Economist Impact Пратима Сингх. Украина остается в хвосте рейтинга среди европейских стран, уступая последнее место лишь Сербии с оценкой в 61,4 балла.

Страны Европы демонстрируют одни из лучших показателей во всем мире. Так, первые пять ступеней Индекса заняли Ирландия, Австрия, Великобритания, Финляндия и Швейцария. Из четырех категорий GFSI Европейский регион показал лучшие показатели по уровню доступности.

GFSI измеряет драйверы продовольственной безопасности в 113 странах, учитывая доступность, наличие, качество и безопасность, а также состояние природных ресурсов. Он учитывает 58 показателей продовольственной безопасности, включая неравенство доходов и экономики, в сфере окружающей среды и природных ресурсов.

Улучшение показателей в Украине связано с развитием сельского хозяйства, в частности с производственной и опытной активностью международных сельскохозяйственных компаний. «Мир нуждается не только в большем количестве пищи, но и в более здоровом питании, полученном безопасными для планеты способами», — отметил руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе Сергей Харин.

Среди основных вызовов для продовольственной безопасности — резкие климатические изменения и засухи, что делают земледелие рискованным видом деятельности. Использование современных технологий позволяет сельхозпроизводителям получать хорошие урожаи, сохраняя стабильность и прогнозируемость производства сельхозпродукции даже в плохих условиях.

Глава фермерского хозяйства Лан-Агро (Винницкая область) Елена Покотилова говорит, что из-за изменения климата за последние 4−5 лет общее количество осадков резко сокращается, из-за засухи фермеры столкнулись со снижением урожайности по основным культурам как минимум вдвое.

Поэтому отрасль нуждается в инвестициях. «Украина продолжает наращивать производство, и в этом году может быть новый рекордный урожай зерновых. Это во многом благодаря инвестициям, направленным в отрасль в течение последних лет. Только ЕБРР профинансировал с 2010 года более 50 проектов на сумму около 1 млрд евро в выращивание зерновых, фермерство, инфраструктуру, хранение, трейдинг и прочее», — добавила ассоциированный директор, старший банкир ЕБРР Анна Лебединец.