«Нафтогаз» заявил о 2,5 миллиарда чистой прибыли за 3 квартал

НАК «Нафтогаз Украины» получила 2,5 млрд грн чистой прибыли за 3 квартал 2021 года.
Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.
Там добавили, что информация предоставлена по данным отдельной финансовой отчетности.
«Результаты деятельности компании за аналогичный период прошлого года характеризуются убытками в сумме 1,8 млрд грн», — заявили в НАК.
В «Нафтогазе» отметили, что консолидированная финансовая отчетность, которая охватывает группу компаний, которые контролирует НАК, будет обнародована в ближайшее время.
«Проверенная аудиторами финансовая отчетность по результатам 2021 года будет опубликована в 2022 году в сроки, определенные законодательством», — резюмировали в Департаменте интегрированных коммуникаций.
Напомним, группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.
Кабинет Министров в апреле уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины». Тогда же правительство назначило с 29 апреля и. о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления «Нафтогаза».
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