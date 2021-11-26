В Украине уменьшилась средняя зарплата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц уменьшилась почти на 200 гривен.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен, в сентябре – 14 239 гривен.

Однако, за последний год (по сравнению с октябрем прошлого года) зарплата выросла на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4,0%.

Зарплата по регионам:

самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве – 20 481 грн;

самая низкая – в Черновицкой области – 10 878 грн.

Зарплата по сферам:

наибольшую зарплату получают в сфере “информация и телекоммуникации” – 25 196 грн “финансовая и страховая деятельность” – 23 642 грн;

самую низкую – “временное размещение и организация питания” – 8852 гривен.



График: Госстат

Справка Finance.ua:

согласно результатам опроса портала Jooble, проведенного в октябре 2021 года, 68,5% украинцев готовы выбрать работу с большей заработной платой, но без социального пакета (страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и пр.);

согласно прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.

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