В Украине уменьшилась средняя зарплата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц уменьшилась почти на 200 гривен.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен, в сентябре – 14 239 гривен.
Однако, за последний год (по сравнению с октябрем прошлого года) зарплата выросла на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4,0%.
Зарплата по регионам:
Зарплата по сферам:
График: Госстат
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