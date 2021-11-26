На портале Дія.Бізнес теперь можно узнать всё о земельной реформе

На национальном портале по развитию предпринимательства Дія.Бізнес доступен новый раздел — «Земельная реформа», с которой предприниматели будут получать всю актуальную информацию о возможностях для развития собственного дела в сфере земельных отношений.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«На странице доступна информация обо всех новых возможностях для землевладельцев, фермеров и общин, а также для тех украинцев, которые раньше не имели возможности приобрести и распоряжаться землей. Информация распределена по трем направлениям: „Я — землевладелец“, „Я — покупатель“ и „Я — арендатор“, где каждый найдет ответы на актуальные вопросы», — говорится в сообщении.
В профильном министерстве отметили, что отныне землевладелец узнает, кому он может продать земельный участок, по какой цене, какие документы для этого нужны, можно ли продать часть земли и какие налоги придется уплатить при продаже.
Покупатель получит исчерпывающую информацию относительно всех условий покупки земли и сбора необходимой документации. А арендатор узнает о своем приоритете при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о различных важных нюансах действия договора аренды.
Кроме того, на странице «Земельная реформа» на Дія.Бізнес каждый найдет справочные материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.
«Земельная реформа задумывалась и реализовывалась, исходя из трех базовых основ, которые мы хотели гарантировать украинцам владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. 1 июля 2021 года они это право получили. Мы сегодня делаем все, чтобы это право реализовывалось прозрачно, доступно, понятно, легко и максимально полно. Каждый украинец должен знать, какие возможности перед ним открыла земельная реформа и, в частности, рынок земли. И иметь возможность в полной мере эти возможности реализовывать», — заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
Оперативное обновление информации о земельной реформе можно находить на Facebook-странице земельной реформы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 2100 10
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 628 7
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2805 6
Сколько платят за газ в Украине и ЕСПозавчера, 21:27 - 2835 6
Новые услуги почти каждую неделю: как изменится «Дія» к концу годаВчера, 16:48 - 620 3
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 5632
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3413 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2805 6
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2409 1
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 2100 10
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 210
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 653
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 225
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 672 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1475 1