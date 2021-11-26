На портале Дія.Бізнес теперь можно узнать всё о земельной реформе

На национальном портале по развитию предпринимательства Дія.Бізнес доступен новый раздел — «Земельная реформа», с которой предприниматели будут получать всю актуальную информацию о возможностях для развития собственного дела в сфере земельных отношений.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«На странице доступна информация обо всех новых возможностях для землевладельцев, фермеров и общин, а также для тех украинцев, которые раньше не имели возможности приобрести и распоряжаться землей. Информация распределена по трем направлениям: „Я — землевладелец“, „Я — покупатель“ и „Я — арендатор“, где каждый найдет ответы на актуальные вопросы», — говорится в сообщении.

В профильном министерстве отметили, что отныне землевладелец узнает, кому он может продать земельный участок, по какой цене, какие документы для этого нужны, можно ли продать часть земли и какие налоги придется уплатить при продаже.

Покупатель получит исчерпывающую информацию относительно всех условий покупки земли и сбора необходимой документации. А арендатор узнает о своем приоритете при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о различных важных нюансах действия договора аренды.

Кроме того, на странице «Земельная реформа» на Дія.Бізнес каждый найдет справочные материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.

«Земельная реформа задумывалась и реализовывалась, исходя из трех базовых основ, которые мы хотели гарантировать украинцам владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. 1 июля 2021 года они это право получили. Мы сегодня делаем все, чтобы это право реализовывалось прозрачно, доступно, понятно, легко и максимально полно. Каждый украинец должен знать, какие возможности перед ним открыла земельная реформа и, в частности, рынок земли. И иметь возможность в полной мере эти возможности реализовывать», — заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Оперативное обновление информации о земельной реформе можно находить на Facebook-странице земельной реформы.

Справка Finance.ua: