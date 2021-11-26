В Пиреус Банке отрицают информацию о возможной покупке грузинским банком

В Пиреус Банке отрицают достоверность сообщений о возможном приобретении банка грузинским банком.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«Пиреус Банк несет полную ответственность за достоверность и корректность информации, касающейся банка, его клиентов и партнеров.
Именно поэтому, в связи с некоторыми сообщениями, появившимися в СМИ по поводу возможного приобретения Пиреус Банка грузинским банком, Пиреус Банк отрицает их достоверность», — говорится в заявлении.
Ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что один из крупнейших банков Грузии TBC Bank планирует зайти в Украину и рассматривает возможность покупки украинской «дочки» греческого Piraeus Bank — Пиреус Банка.
Инвестбанкир и аналитики, опрошенные Forbes, оценили Пиреус в сумму от 12,5 до 17,4 млн долларов.
По состоянию на 1 октября этого года капитал Пиреус Банка — 671 млн грн. Он занимает 37-е место по активам среди 72 банков в Украине.
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