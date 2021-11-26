Объем «Доступных кредитов 5-7-9%» достиг 73,5 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдано 456 кредитов на общую сумму 1,27 млрд грн.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, сколько всего выдано таких кредитов.

С момента старта «5−7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 27 659 кредитов на общую сумму 73,5 млрд грн.

Из них:

8,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

42,1 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;

22,6 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.

Одним из приоритетов Минфина является государственная поддержка развития ММСП, которая осуществляется, в том числе, благодаря инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе «Доступные кредиты 5−7-9%». В проекте государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка кредитования предпринимателей.