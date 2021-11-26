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В Украине разоблачили сеть нелегальных товарных бирж

В Украине разоблачили сеть нелегальных товарных бирж

Национальная полиция обнаружила более 10 товарных бирж в Киеве и разных областях Украины, которые работали незаконно.

В начале октября в Нацполицию обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку относительно незаконной деятельности отдельных товарных бирж.

«Вопреки установленным законодательством нормам они вели профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии», – сообщает Нацполиция.

Следователи совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, которые работали незаконно, в частности проводили на своих площадках торги лесопродукцией.

По данным полиции, все полученные средства от проведения незаконных операций шли исключительно в «карман» владельцам.

На основании определений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.

Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, печати, «черновые» записи, деньги, а также арестовали счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ведется досудебное расследование.

По материалам Финансовый клуб
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