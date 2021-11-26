«Забыл задекларировать почти 70 млн грн»: в НАЗК назвали нарушителей — нардепов и судей КС

Депутаты местных советов оказались «лидерами» по «сокрытию имущества» в налоговых декларациях.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

«В этом году уже проверили 806 деклараций. Всего взяли в работу более 1200. Установили нарушений на 819 млн грн. Как ни странно, но больше всего сокрытого имущества обнаружили в декларациях депутатов местных советов», — отметил он и добавил, что среди нарушителей законодательства есть и руководители центральных органов власти.

По словам Александра Новикова, глава государственной регуляторной службы в декларации указал Bitcoin на сумму свыше 13 млн грн, которых «фактически нет», а бывший вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский — «недостоверные данные в сумме 260 тыс. грн».

“Кстати, самые крупные незадекларированные суммы во время проверок выявляли у депутатов местных советов. В частности, депутат Одесского областного совета Кутателадзе Олег забыл внести в декларацию 69,9 млн гривен. В общей сложности в 60 декларациях мы выявили нарушения. Также это 9 народных депутатов: Сергей Шахов, депутатская группа „Доверие“; Олег Кулинич, тоже из „Доверия“, Александр Куницкий и Анна Колесник из „Слуги народа“ и другие» , — отметил глава НАПК.

В списке нарушителей есть судьи Конституционного суда. «Установили нарушения в декларациях Виктора Кривенко и Александра Касминина. В их декларациях есть признаки уголовного преступления. Дела переданы в НАБУ», — отметил он и добавил, что в 1243 декларациях выявили административные правонарушения. Речь идет о декларировании на сумму менее 1 млн 113 тыс. грн.