Цена вопроса 55 млрд грн: в Киеве собираются построить Большое транспортное кольцо

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что в Киеве планируется создать трамвайно-автобусный маршрут «Большое транспортное кольцо» (БТК).

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн. Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями», — отметил Максим Бахматов.

По его словам, проект готовился несколько месяцев. В результате новая сеть будет включать 16 актуальных для киевлян маршрутов. Суммарный поток пассажиров в день должен составить 1,6 млн человек.

Бахматов уверен, что реализация Большого транспортного кольца обойдется дешевле и быстрее, чем строительство новых станций метро.

«21 декабря мы презентуем БТК перед киевскими депутатами и активистами. Дальше проект будет передан Киеву для воплощения в жизнь», — заявил он.