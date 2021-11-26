Какие налоги следует уплатить до 1 декабря

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Государственной налоговой службы, какие налоги нужно уплатить до 1 декабря.
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ГНС напоминает, что 30 ноября – последний день уплаты налога, сбора (платежа):
Акцизный налог. За октябрь 2021 года (п. 57.1 ст. 57 и п. п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Налогового кодекса Украины).
Военный сбор. С начисленного, но не выплаченного дохода за октябрь 2021 года (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, п. 161 подразд. 10 разд. XX Налогового кодекса Украины).
НДФЛ. Из общей суммы доходов в виде процентов, начисленных по октябрь 2021 года на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов кредитного союза в кредитном союзе (п. 170.4 ст. 170 Налогового кодекса Украины;
Плата за землю. Земельного налога и/или арендной платы за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за октябрь 2021 года (п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 Налогового кодекса Украины).
Налог на добавленную стоимость за октябрь 2021 года (п. 57.1 ст. 57 и п. 203.2 ст. 203 Налогового кодекса Украины).
Рентная плата за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за октябрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 Налогового кодекса Украины);
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