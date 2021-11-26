Как защитить свои права на земельный участок (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минюсте, как защитить свои права на земельный участок.
Владельцы земельных участков и землепользователи обязаны не нарушать прав владельцев смежных земельных участков и землепользователей, а также соблюдать правила добрососедства.
Арендатору обеспечивается защита его права на арендованный земельный участок наравне с защитой права собственности на участок.
Собственник имущества вправе требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Требовать устранения любых нарушений прав на землю и возмещения причиненных убытков можно и тогда, когда эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком.
Защита прав граждан на земельные участки осуществляется, в частности, путем восстановления состояния земельного участка, существовавшего до нарушения прав, и предупреждения совершения действий, нарушающих права или создающих опасность нарушения прав.
Требовать устранения препятствий в пользовании земельным участком можно путем:
Добровольный порядок. Предусматривает поиск способов разрешения конфликта силами его участников без привлечения государственных органов и органов местного самоуправления.
Для устранения препятствий в пользовании земельным участком, а также освобождения самовольно занятого участка законный владелец может обратиться к соответствующему лицу, которые чинит препятствия или самовольно заняло участок, с просьбой о прекращении неправомерных действий.
Обращение может быть устным или письменным. Письменное обращение составляется в произвольной форме и должно содержать сведения, подтверждающие законное право лица пользоваться участком, а также требование прекратить неправомерные действия.
К обращению следует приложить копии имеющихся документов, подтверждающих права на участок или право пользования таким участком, а также документы в подтверждение государственной регистрации таких прав.
Если в добровольном порядке спорная ситуация не была решена – необходимо применить внесудебный и судебный способы.
Внесудебный порядок. С целью внесудебного разрешения земельного спора следует обратиться в:
Земельные споры рассматриваются уполномоченными органами на основании заявления. Заявление о разрешении земельного спора должно содержать:
Кроме копий документов, удостоверяющих личность, к заявлению следует приложить:
Земельные споры рассматриваются в недельный срок со дня подачи заявления. Рассмотрение заявлений и принятие решения компетентными органами осуществляется бесплатно.
Судебный порядок. Предполагает подачу судебного иска об устранении препятствий в осуществлении лицом права пользования и распоряжения своим имуществом (негаторный иск). Исключительно судом решаются земельные споры по поводу владения, пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности граждан и юридических лиц. Суды также разрешают имущественные споры о возмещении убытков, причиненных собственникам земли и землепользователям.
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