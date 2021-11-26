Как защитить свои права на земельный участок (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минюсте, как защитить свои права на земельный участок.

Владельцы земельных участков и землепользователи обязаны не нарушать прав владельцев смежных земельных участков и землепользователей, а также соблюдать правила добрососедства.

Арендатору обеспечивается защита его права на арендованный земельный участок наравне с защитой права собственности на участок.

Собственник имущества вправе требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Требовать устранения любых нарушений прав на землю и возмещения причиненных убытков можно и тогда, когда эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком.

Защита прав граждан на земельные участки осуществляется, в частности, путем восстановления состояния земельного участка, существовавшего до нарушения прав, и предупреждения совершения действий, нарушающих права или создающих опасность нарушения прав.

Требовать устранения препятствий в пользовании земельным участком можно путем:

переговоров с участником конфликта;

обращения в уполномоченные органы;

обращения в суд.

Добровольный порядок. Предусматривает поиск способов разрешения конфликта силами его участников без привлечения государственных органов и органов местного самоуправления.

Для устранения препятствий в пользовании земельным участком, а также освобождения самовольно занятого участка законный владелец может обратиться к соответствующему лицу, которые чинит препятствия или самовольно заняло участок, с просьбой о прекращении неправомерных действий.

Обращение может быть устным или письменным. Письменное обращение составляется в произвольной форме и должно содержать сведения, подтверждающие законное право лица пользоваться участком, а также требование прекратить неправомерные действия.

К обращению следует приложить копии имеющихся документов, подтверждающих права на участок или право пользования таким участком, а также документы в подтверждение государственной регистрации таких прав.

Если в добровольном порядке спорная ситуация не была решена – необходимо применить внесудебный и судебный способы.

Внесудебный порядок. С целью внесудебного разрешения земельного спора следует обратиться в:

сельские, поселковые, городские советы, а также районные советы — в случае размещения участка в пределах соответствующего села, поселка, города;

территориальные органы государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра – в случае расположения участка за пределами населенных пунктов.

Земельные споры рассматриваются уполномоченными органами на основании заявления. Заявление о разрешении земельного спора должно содержать:

наименование органа, в который оно подается;

имена сторон, участвующих в земельном споре, телефон заявителя (его представителя), место жительства или местонахождение;

содержание требований и изложение обстоятельств, которыми заявитель обосновывает свои требования;

указание доказательств, подтверждающих каждое обстоятельство;

перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Кроме копий документов, удостоверяющих личность, к заявлению следует приложить:

копию документа, удостоверяющего право на участок;

кадастровый план участка с отражением зон ограничений (обременений) прав на участок и имеющихся земельных сервитутов (при наличии);

копии документов, подтверждающих изменения, которые произошли в правовом режиме участка;

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;

копии решений органов местного самоуправления или судебных органов по разрешению земельных споров, если таковые имели место.

Земельные споры рассматриваются в недельный срок со дня подачи заявления. Рассмотрение заявлений и принятие решения компетентными органами осуществляется бесплатно.

Судебный порядок. Предполагает подачу судебного иска об устранении препятствий в осуществлении лицом права пользования и распоряжения своим имуществом (негаторный иск). Исключительно судом решаются земельные споры по поводу владения, пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности граждан и юридических лиц. Суды также разрешают имущественные споры о возмещении убытков, причиненных собственникам земли и землепользователям.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.