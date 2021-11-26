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Xiaomi построит собственные заводы, на которых будет выпускать электромобили

Xiaomi построит собственные заводы, на которых будет выпускать электромобили

Высшее руководство Xiaomi и муниципальная власть одного из пригородов Пекина 27 ноября подписали контракт на строительство первого завода компании по выпуску электромобилей, передает scmp.com.

Рядом будет построена штаб-квартира, центр разработок и другие объекты, необходимые для развития автомобильного бизнеса компании.

Планируется, что первый электромобиль Xiaomi выйдет на дороги Китая в 2024 году.

Ранее сообщалось, что первые электромобили для Xiaomi будет выпускать компания Great Wall. Первый электромобиль Xiaomi производства Great Wall должен был сойти с конвейера в 2023 году.

На данный момент не известно, будет ли Xiaomi дальше сотрудничать с этим автопроизводителем или сосредоточится исключительно на своих собственных возможностях.

В сентябре и ноябре этого года Xiaomi зарегистрировала две компании для выхода на рынок электромобилей. Летом она приобрела разработчика автопилотных систем компанию DeepMotion за $77,4 млн.

В целом, за следующие 10 лет компания планирует вложить в это новое для себя направление $10 млрд.

Завод Xiaomi в пригороде Пекина (в Ичжуане) будет строиться в два этапа. Каждый этап производства рассчитан выпуск 150 000 электромобилей в год. Первая очередь, как уже указано выше, начнет работать с 2024 года. О стоимости работ пока не сообщается.

По материалам Mind
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