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Компания «Укравтодор» получила 118 млн грн чистых убытков за три квартала

Компания «Укравтодор» получила 118 млн грн чистых убытков за три квартала

Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины», которая принадлежит «Укравтодору», получила 118 млн грн чистых убытков по итогам трех кварталов 2021 года.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финплана предприятия, сообщает «Марлин».

Среди причин убытков в компании назвали:

  • недостаточный объем поступлений от заказчиков за выполненные работы по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог;
  • блокирование счетов компании и невозможность участия в тендерах;
  • расходы на содержание производственных баз, которые не используются в производственной деятельности.

Ранее в компании сообщали, что 90% техники и оборудования устарели и требуют обновления.

«Автомобильные дороги» имеют 6,4 млрд грн активов и 3,6 млрд грн финансовых обязательств. С 2018 года сумма активов снизилась на 100 млн грн, при этом сумма обязательств возросла на 400 млн.

На 27 дочерних предприятиях компании работают 12 543 человека. Средняя заработная плата работника составляет 9 000 грн, менеджера среднего звена – 15 000 грн, руководителя – 36 000 грн, а члена наблюдательного совета – 238 000 грн.

«В “Марлине” отмечают, что государственная форма собственности ГАК “Автомобильные дороги Украины” противоречит правительственным принципам политики госсобственности от 2018 года, в соответствии с которыми все предприятия, которые не являются стратегическими и на которые не возлагаются социальные функции, должны быть приватизированы», – говорится в сообщении.

По материалам Mind
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