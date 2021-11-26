Банки будут по-новому проверять переводы украинцев

27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госфинмониторингом информацией о денежных переводах украинцев.
Соответствующие нововведения предусмотрены приказом Минфина №322.
Банкиры сразу же поспешили успокоить своих клиентов — для последних глобально ничего существенно не поменяется. Раньше финучреждения тоже проводили финансовый мониторинг и «отслеживали» преимущественно операции на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег.
Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга.
«Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше», — подметила в беседе с UBR.ua глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.
Когда о транзакциях доложат в Госфинмониторинг:
Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки. А Госфинмониторинг может в свою очередь запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.
И тот либо подает такую информацию, если она у него есть, либо же запросит ее у клиента. В основном такие запросы касаются подтверждения сути проведенной операции, отметила глава совета НАБУ.
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