Банки будут по-новому проверять переводы украинцев

27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госфинмониторингом информацией о денежных переводах украинцев.

Соответствующие нововведения предусмотрены приказом Минфина №322.

Банкиры сразу же поспешили успокоить своих клиентов — для последних глобально ничего существенно не поменяется. Раньше финучреждения тоже проводили финансовый мониторинг и «отслеживали» преимущественно операции на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег.

Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга.

«Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше», — подметила в беседе с UBR.ua глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Когда о транзакциях доложат в Госфинмониторинг:

пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тыс. грн, или 30 тыс. грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);

подозрительные финансовые операции или попытку их проведения;

отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

остановка финансовых операций;

остановка расходных финансовых операций;

замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки. А Госфинмониторинг может в свою очередь запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

И тот либо подает такую информацию, если она у него есть, либо же запросит ее у клиента. В основном такие запросы касаются подтверждения сути проведенной операции, отметила глава совета НАБУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr