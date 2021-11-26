0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1285 0

Банки будут по-новому проверять переводы украинцев

Банки будут по-новому проверять переводы украинцев

27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госфинмониторингом информацией о денежных переводах украинцев.

Соответствующие нововведения предусмотрены приказом Минфина №322.

Банкиры сразу же поспешили успокоить своих клиентов — для последних глобально ничего существенно не поменяется. Раньше финучреждения тоже проводили финансовый мониторинг и «отслеживали» преимущественно операции на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег.

Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга.

«Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше», — подметила в беседе с UBR.ua глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Когда о транзакциях доложат в Госфинмониторинг:

  • пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тыс. грн, или 30 тыс. грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);
  • подозрительные финансовые операции или попытку их проведения;
  • отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;
    разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки. А Госфинмониторинг может в свою очередь запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

И тот либо подает такую информацию, если она у него есть, либо же запросит ее у клиента. В основном такие запросы касаются подтверждения сути проведенной операции, отметила глава совета НАБУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.