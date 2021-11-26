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ПриватБанк снизит комиссию за операции с POS-терминалами для торговцев

ПриватБанк снизит комиссию за операции с POS-терминалами для торговцев

ПриватБанк планирует снизить размер комиссии, взымаемой с каждой покупки, оплата по которой осуществляется через POS-терминал банка.

Об этом в комментарии UBR.ua сообщили в пресс-службе финучреждения.

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Там объяснили, что 80% этой комиссии (эквайринга) определялись ставкой интерчейндж — ее устанавливают международные платежные системы (МПС), но перечисляется она в пользу банков, выпустивших платежную карту, которой была совершена покупка.

С 26 ноября Visa и Mastercard решили снизить ставки интерчейнджа до 1,2%. Это позволит удешевить услугу и для пользователей POS-терминалов банков. Сейчас стандартный тариф для торговцев за эквайринг в ПриватБанке составляет 2%.

«ПриватБанк готов снижать комиссии для торговцев начиная с момента снижения ставок платежными системами. С каждым партнером мы строим отношения, исходя из справедливого ценообразования, в котором главным фактором затрат является комиссия интерчейндж, которую мы как банк-эквайер отдаем банкам, выпустившим карту», — пояснили свое решение в банке.

При этом там не указали, на какой уровень планируется опустить ставку эквайринга.

В «Привате» также заметили, что по картам с высоким уровнем интерчейнджа и кешбэк-программами в пользу банка-эмитента часто уходит до 95% комиссии, полученной от торговца. Поэтому для бизнеса, особенно с высоким оборотом, уменьшение операционных затрат на эквайринг будет ощутимым, считают в госбанке.

Там убеждены, что торговый эквайринг может стать более доступным для торговцев, как розничных, так и сетевых.

Не скажется негативно снижение эквайринговой ставки и на тех банках, которые активно развивали и сеть POS-терминалов, и карточную эмиссию.

Однако другие финучреждения могут столкнуться с трудностями.

«Возможно, банки, которые занимались исключительно эмиссией и получали „профит“ за счет высокого интерчейндж, это заставит перестраивать бизнес. И посмотреть в сторону эквайринга и торговцев, которые и были первоначальным источником для щедрых кешбэк-программ», — предположили в ПриватБанке.

По материалам УБР
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