«Мотор Сич» начнет выпуск пассажирских вертолетов

На запорожском предприятия «Мотор Сич» планируют начать производство композитных пассажирских вертолетов на восемь посадочных мест.

Об этом президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил в комментарии FED.

По словам бизнесмена, на «Мотор Сич» построили линию, которая рассчитана на производство 60 вертолетов в год.

«Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап — это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на восемь человек», — сказал Богуслаев.

Он ответил, что на такую продукцию существует спрос.

В рамках форума «Большая стройка: авиация и туризм» в международном аэропорту «Борисполь» презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, который оснащен европейским оборудованием и способен транспортировать больного в любом состоянии.

«Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри — все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано», — отметил Богуслаев.

От государства есть заказ на 25 таких вертолетов, в 2022 предприятие планирует выпустить 10 таких авиамашин.