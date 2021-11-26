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«Мотор Сич» начнет выпуск пассажирских вертолетов

«Мотор Сич» начнет выпуск пассажирских вертолетов

На запорожском предприятия «Мотор Сич» планируют начать производство композитных пассажирских вертолетов на восемь посадочных мест.

Об этом президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил в комментарии FED.

По словам бизнесмена, на «Мотор Сич» построили линию, которая рассчитана на производство 60 вертолетов в год.

«Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап — это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на восемь человек», — сказал Богуслаев.

Он ответил, что на такую продукцию существует спрос.

В рамках форума «Большая стройка: авиация и туризм» в международном аэропорту «Борисполь» презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, который оснащен европейским оборудованием и способен транспортировать больного в любом состоянии.

«Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри — все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано», — отметил Богуслаев.

От государства есть заказ на 25 таких вертолетов, в 2022 предприятие планирует выпустить 10 таких авиамашин.

По материалам Дело
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