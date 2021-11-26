«Мотор Сич» начнет выпуск пассажирских вертолетов

На запорожском предприятия «Мотор Сич» планируют начать производство композитных пассажирских вертолетов на восемь посадочных мест.
Об этом президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил в комментарии FED.
По словам бизнесмена, на «Мотор Сич» построили линию, которая рассчитана на производство 60 вертолетов в год.
«Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап — это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на восемь человек», — сказал Богуслаев.
Он ответил, что на такую продукцию существует спрос.
В рамках форума «Большая стройка: авиация и туризм» в международном аэропорту «Борисполь» презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, который оснащен европейским оборудованием и способен транспортировать больного в любом состоянии.
«Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри — все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано», — отметил Богуслаев.
От государства есть заказ на 25 таких вертолетов, в 2022 предприятие планирует выпустить 10 таких авиамашин.
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