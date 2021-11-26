Energy Community дало согласие на сертификацию Укрэнерго - НКРЭКУ

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community) предоставил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласие на окончательную сертификацию оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго».
Об этом сообщила в Facebook член НКРЭКУ Ольга Бабий.
Она напомнила, что для того чтобы украинская энергетическая система объединилась с европейской, украинский оператор системы передачи электрической энергии НЭК «Укрэнерго» должен пройти сертификацию в соответствии с требованиями и стандартами ЕС.
«Это достаточно непростая бюрократическая процедура. Для этого надо было: принять изменения в законодательство; разработать и принять кучу нормативно-правовых актов министерств и ведомств; привести в соответствие с требованиями модели ІЅО НЭК „Укрэнерго“; разработать модель управления НЭК „Укрэнерго“, независимую от владельца; проверить все соответствия и подтвердить все документально», — рассказала Бабий.
По ее словам, секретариат Energy Community подтвердил независимость НЭК «Укрэнерго» и дал согласие на окончательную сертификацию украинского оператора системы передачи.
«Впереди решение Регулятора о сертификации, которое ожидается уже в ближайшие недели!” — добавила Бабий.
Напомним, сертификация является одним из условий для осуществления синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-Е.
Энергетическое сообщество — это международная организация, охватывающая страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы и на другие.
В октябре 2019 года НКРЭКУ признала, что ЧАО «Укрэнерго» в целом соответствует требованиям об отделении и независимости оператора системы передачи; 7 октября 2019 года Комиссия одобрила предварительное решение о сертификации Укрэнерго в качестве независимого оператора системы передачи.
Однако весной 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказал ЧАО «НЭК „Укрэнерго“» в сертификации. Позже председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что компания планирует сертифицироваться как независимый европейский оператор системы передачи ориентировочно в І квартале 2021 года.
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