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Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины

Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины

Покупка собственной квартиры является довольно желанной целью в обществе. В то же время она требует затрат многих ресурсов, как материальных, так и других. К тому же ипотечные ставки в Украине довольно высоки. Журналисты портала «Слово и дело» посчитали, сколько жителям крупнейших украинских городов надо откладывать, чтобы купить собственное жилье.

Как считали? Чтобы подсчитать, сколько лет надо откладывать на квартиру, специалисты принимали во внимание среднюю заработную плату в разных городах Украины по состоянию на начало ноября, а с другой стороны – среднюю стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке.

Что показало исследование? Как выяснилось, дольше всего надо накапливать средства на квартиру во Львове. Там, чтобы приобрести однушку, надо отложить 100 средних зарплат (13 тыс. грн). При условии, если ежемесячно собирать средства в размере средней зарплаты, приобрести квартиру на первичном рынке можно будет через 8 лет и 4 месяца.

Также почти 8 лет придется откладывать на квартиру в Одессе. Средняя стоимость однокомнатной на первичном рынке составляет 1,13 млн грн (93 средние зарплаты для города).

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А вот на однокомнатную квартиру в Киеве нужно будет копить почти 6 лет. Средняя стоимость такого жилья в столице составляет 1,45 млн грн (71 средняя зарплата). В то же время средняя заработная плата в Киеве намного выше, чем в других городах Украины – 20,6 тыс. грн).

Например, в Харькове на однокомнатную квартиру придется копить также почти 6 лет, но там и цена жилья намного ниже (870 тыс. грн), и средняя зарплата (12,6 тыс. грн). Но фактически отложить надо 69 средних зарплат – почти так же, как и в столице.

Похожая ситуация и с Винницей. Чтобы купить там однокомнатную квартиру, надо копить 5 лет и 10 месяцев (70 средних зарплат). Почти аналогичные показатели в Сумах и Тернополе.

На собственное жилье в Житомире нужно копить 7 лет и 8 месяцев (92 средние зарплаты). Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 1,09 млн грн.

В Черновцах на квартиру надо откладывать 6 лет и 10 месяцев (82 средние зарплаты). Средняя стоимость однокомнатной там составляет 900 тыс. грн.

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В Днепре, Луцке и Ужгороде на однокомнатную квартиру надо экономить чуть больше 6 лет. В то же время в Луцке и средняя стоимость жилья, и средняя зарплата ниже. На собственную однокомнатную квартиру в Полтаве надо копить 5 лет и 5 месяцев (65 средних зарплат).

За пять лет можно накопить на квартиру в Запорожье (61 средняя зарплата), Ивано-Франковске (60 средних зарплат), Кропивницком (61 средняя зарплата), Черкассах (60 средних зарплат), Херсоне (65 средних зарплат) и Чернигове (61 средняя зарплата). При этом самые дорогие квартиры и самая высокая средняя зарплата – в Запорожье.

4 года и 9-10 месяцев придется откладывать на квартиру в Хмельницком (57 средних зарплат) и Ровно (58 средних зарплат).

Откладывать на квартиру в Николаеве надо 3 года и 11 месяца (47 средних зарплат). Стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет 660 тыс. грн.

А вот в Краматорске и Северодонецке купить квартиру можно на вторичном рынке меньше, чем за три года. В Краматорске средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 250 тыс. грн, а средняя зарплата – 15,1 тыс. грн (то есть откладывать надо 1 год и 5 месяцев). В Северодонецке стоимость жилья выше – 410 тыс. грн, в то же время зарплата ниже – 12,5 тыс. грн.

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По материалам Слово и Дело
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