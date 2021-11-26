Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалют

В Австрии с 1 марта 2022 года начнет действовать новый налог на прибыль от торговли криптовалютами.
Соответствующее нововведение предусмотрено в разработанной правительством страны так называемой «экосоциальной» налоговой реформе.
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«На данный момент все еще существует дисбаланс с точки зрения регулирования криптовалют по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Мы первыми в ЕС создаем базу для криптовалют», — прокомментировал реформу министр финансов Гернот Блюмель.
Подготовленный Минфином законопроект, который сейчас находится на одобрении в парламенте, предусматривает интеграцию криптовалют в существующую систему налогообложения доходов от основных средств. Согласно ему, доход от продажи криптовалют подлежит налогообложению по специальной ставке в размере 27,5%.
Налоговые обязательства вступают в силу с 1 марта 2022 года и распространяются на криптовалюты, приобретенные после 28 февраля 2021 года. Криптовалюты, которые были приобретены до сих пор, не подпадают под новый режим налогообложения.
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