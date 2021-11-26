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«Северный поток-2» может начать работу без сертификации - Handelsblatt

«Северный поток-2» может начать работу без сертификации - Handelsblatt

Российский газопровод «Северный поток-2» при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство (BNA) отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.

Об этом сообщает Handelsblatt.

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Источники издания отметили, что подобные примеры были в прошлом. Например, трубопроводы NEL и EGL 401 вводились в эксплуатацию до принятия решения о сертификации.

Штраф за ввод в эксплуатацию газопровода в Германии назвали приемлемым, учитывая что стоимость всего проекта «Северный поток-2» составляет около 10 млн евро.

«Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит „Газпрому“ транзитные сборы за проход газа через Украину», — говорится в материале.

По материалам РБК-Украина
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