В BofA прогнозируют волну электромобильных IPO на 100 миллиардов долларов до 2023 года

Bank of America прогнозирует, что к концу 2023 года на рынке производителей электрокаров произойдет волна IPO компаний, при этом компании могут собрать около 100 млрд долл. инвестиций.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мировой толчок к производству электрокаров вызовет трехлетнюю волну первичных публичных предложений. Растущие инвестиции в этот сектор, начиная от аккумуляторов и заканчивая зарядкой, приведут к тому, что компании станут публичными и выйдут на биржу», — заявил соруководитель отдела инвестиционно-банковской деятельности Global Mobility Group в Bank of America Патрик Штайнеманн.

Агентство добавляет: ожидается, что 10 ведущих производителей аккумуляторов до 2022 года почти утроят свои производственные мощности, чтобы выполнить будущие обязательства по поставке и подготовиться к дальнейшему росту спроса.

«Компании по производству аккумуляторов станут отдельной вселенной, они сейчас вступают в стадию, когда массовое наращивание мощностей требует большого капитала, чтобы не отставать от роста спроса на электромобили», — резюмировал Штайнеманн.