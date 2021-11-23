Вкладчики банка «Земельный капитал» получили 94% выплат

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам обанкротившегося банка «Земельный капитал» 392 млн грн гарантированного возмещения.
По данным ФГВФЛ, общая сумма гарантированных выплат составила 392 млн грн или почти 94% от начисленной суммы, подлежащей возмещению.
Вкладчики банка «Земельный капитал», которые еще не получили гарантированное возмещение, могут это сделать, обратившись в любое отделение банков — агентов Фонда. Для получения средств вкладчикам необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.
В перечень банков-агентов, подключенных к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ, входят: Кредобанк, Правэкс Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, банк «Пивденный», ПриватБанк, Универсал Банк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений.
«2 месяца прошло с начала выплат вкладчикам этого учреждения, а на сегодня мы уже возместили почти 100% гарантированных сумм. Это стало возможным благодаря тому, что большинство вкладчиков сразу с начала выплат обратились за возмещением средств, а сама процедура выплат гарантированных сумм является понятной, быстрой и удобной для людей — без очередей и бюрократической волокиты. Достаточно прийти в любое отделение одного из 12 банков-агентов, показать документы — паспорт и идентификационный номер — и получить свои деньги», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталия Рудуха.
11 августа НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным в связи с невыполнением обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
За 8 месяцев года «Земельный Капитал» получил почти 195 млн грн убытков.
Обанкротившийся «Земельный капитал» стал 100-м банком в управлении ФГВФЛ.
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