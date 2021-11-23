0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Вкладчики банка «Земельный капитал» получили 94% выплат

Вкладчики банка «Земельный капитал» получили 94% выплат

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам обанкротившегося банка «Земельный капитал» 392 млн грн гарантированного возмещения.

По данным ФГВФЛ, общая сумма гарантированных выплат составила 392 млн грн или почти 94% от начисленной суммы, подлежащей возмещению.

Вкладчики банка «Земельный капитал», которые еще не получили гарантированное возмещение, могут это сделать, обратившись в любое отделение банков — агентов Фонда. Для получения средств вкладчикам необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

В перечень банков-агентов, подключенных к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ, входят: Кредобанк, Правэкс Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, банк «Пивденный», ПриватБанк, Универсал Банк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений.

«2 месяца прошло с начала выплат вкладчикам этого учреждения, а на сегодня мы уже возместили почти 100% гарантированных сумм. Это стало возможным благодаря тому, что большинство вкладчиков сразу с начала выплат обратились за возмещением средств, а сама процедура выплат гарантированных сумм является понятной, быстрой и удобной для людей — без очередей и бюрократической волокиты. Достаточно прийти в любое отделение одного из 12 банков-агентов, показать документы — паспорт и идентификационный номер — и получить свои деньги», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталия Рудуха.

11 августа НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным в связи с невыполнением обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

За 8 месяцев года «Земельный Капитал» получил почти 195 млн грн убытков.

Обанкротившийся «Земельный капитал» стал 100-м банком в управлении ФГВФЛ.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.