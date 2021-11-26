Японские банки создают криптовалюту с денежным обеспечением

Консорциум из нескольких десятков банков и организаций Японии приступил к разработке единой криптовалюты для осуществления цифровых платежей. Её особенность будет заключаться в том, что новые токены обеспечат реальными банковскими депозитами.
Всего в консорциуме, который занимается разработкой и утверждением криптовалюты, состоят 74 компании и банковских учреждения. По данным Reuters, проект стартует во второй половине 2022-го, но первые испытания системы могут быть проведены до конца текущего года. DCJPY, как предварительно назвали новую криптовалюту, позволит осуществлять крупномасштабные денежные переводы между компаниями.
Цифровой актив будет построен на базе национальной валюты — японской иены. В число участников проекта входят сразу три крупнейших банка Японии: Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, а также такие компании, как JS East, Yamato Holdings, NTT и Kansai Electric Power.
Ожидается, что запуск новой «крипты» поспособствует увеличению популярности безналичных платежей в стране. Сейчас Япония входит в число государств с наибольшим количеством расчётов наличными деньгами — банкнотами и монетами.
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