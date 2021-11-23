Право собственности на земельный участок (документы, место и сроки открытия наследства)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, как унаследовать земельный участок.
Право собственности на земельный участок в порядке наследования переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения.
К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором они размещены, и который необходим для их обслуживания, если иной его размер не определен завещанием.
Требуемые документы. Для оформления права собственности на земельный участок в порядке наследования необходимо подать государственному или частному нотариусу заявление о принятии наследства. Такое заявление подается наследником лично.
Если наследник постоянно проживал с наследодателем на время открытия наследства, заявление не нужно. Он считается принявшим наследство, если в течение установленного срока не заявил об отказе от него.
Место открытия наследства:
В особых случаях место открытия наследства устанавливается законом.
Срок принятия наследства:
Если наследнику нужно получить земельный участок в наследство, то необходимо в течение 6️⃣ месяцев со дня открытия наследства (то есть, с момента смерти лица или объявления его умершим) обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (которым является последнее место жительства наследодателя) лично с заявлением о принятии наследства.
Если наследники пропускают указанный шестимесячный срок по уважительным причинам, следует обратиться в суд с исковым заявлением о возобновлении указанного срока для принятия наследства.
Приобретение права собственности. Если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник является полноправным владельцем унаследованного земельного участка.
Земельный участок может входить в наследственную массу и наследоваться только тогда, когда у ее владельца (наследодателя) есть правоустанавливающий документ, удостоверяющий его право собственности на такой земельный участок.
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