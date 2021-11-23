Право собственности на земельный участок (документы, место и сроки открытия наследства)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, как унаследовать земельный участок.

Право собственности на земельный участок в порядке наследования переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения.

К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором они размещены, и который необходим для их обслуживания, если иной его размер не определен завещанием.

Требуемые документы. Для оформления права собственности на земельный участок в порядке наследования необходимо подать государственному или частному нотариусу заявление о принятии наследства. Такое заявление подается наследником лично.

документы, удостоверяющие личность наследника (паспорт, идентификационный номер);

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственную связь наследника с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

оригиналы документов, подтверждающих право собственности наследодателя на земельный участок (государственный акт на право собственности на земельный участок):

справку о нормативной денежной оценке земельного участка и выписку из Государственного земельного кадастра на земельный участок, которые выдаются отделами Госгеокадастра.

Если наследник постоянно проживал с наследодателем на время открытия наследства, заявление не нужно. Он считается принявшим наследство, если в течение установленного срока не заявил об отказе от него.

Место открытия наследства:

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Если наследодатель имел несколько мест проживания, местом открытия наследства считается последнее место регистрации наследодателя.

Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

В особых случаях место открытия наследства устанавливается законом.

Срок принятия наследства:

Если наследнику нужно получить земельный участок в наследство, то необходимо в течение 6️⃣ месяцев со дня открытия наследства (то есть, с момента смерти лица или объявления его умершим) обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (которым является последнее место жительства наследодателя) лично с заявлением о принятии наследства.

Если наследники пропускают указанный шестимесячный срок по уважительным причинам, следует обратиться в суд с исковым заявлением о возобновлении указанного срока для принятия наследства.

Приобретение права собственности. Если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник является полноправным владельцем унаследованного земельного участка.

Земельный участок может входить в наследственную массу и наследоваться только тогда, когда у ее владельца (наследодателя) есть правоустанавливающий документ, удостоверяющий его право собственности на такой земельный участок.

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