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Право собственности на земельный участок (документы, место и сроки открытия наследства)

Право собственности на земельный участок (документы, место и сроки открытия наследства)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, как унаследовать земельный участок.

Право собственности на земельный участок в порядке наследования переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения.

К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором они размещены, и который необходим для их обслуживания, если иной его размер не определен завещанием.

Требуемые документы. Для оформления права собственности на земельный участок в порядке наследования необходимо подать государственному или частному нотариусу заявление о принятии наследства. Такое заявление подается наследником лично.

  • документы, удостоверяющие личность наследника (паспорт, идентификационный номер);
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие родственную связь наследника с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • оригиналы документов, подтверждающих право собственности наследодателя на земельный участок (государственный акт на право собственности на земельный участок):
  • справку о нормативной денежной оценке земельного участка и выписку из Государственного земельного кадастра на земельный участок, которые выдаются отделами Госгеокадастра.

Если наследник постоянно проживал с наследодателем на время открытия наследства, заявление не нужно. Он считается принявшим наследство, если в течение установленного срока не заявил об отказе от него.

Место открытия наследства:

  • Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
  • Если наследодатель имел несколько мест проживания, местом открытия наследства считается последнее место регистрации наследодателя.
  • Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

В особых случаях место открытия наследства устанавливается законом.

Срок принятия наследства:

Если наследнику нужно получить земельный участок в наследство, то необходимо в течение 6️⃣ месяцев со дня открытия наследства (то есть, с момента смерти лица или объявления его умершим) обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (которым является последнее место жительства наследодателя) лично с заявлением о принятии наследства.

Если наследники пропускают указанный шестимесячный срок по уважительным причинам, следует обратиться в суд с исковым заявлением о возобновлении указанного срока для принятия наследства.

Приобретение права собственности. Если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник является полноправным владельцем унаследованного земельного участка.

Земельный участок может входить в наследственную массу и наследоваться только тогда, когда у ее владельца (наследодателя) есть правоустанавливающий документ, удостоверяющий его право собственности на такой земельный участок.

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По материалам Finance.UA
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