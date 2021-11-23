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Украинские предприниматели могут получить бесплатную поддержку от Минцифры: условия программы

Украинские предприниматели могут получить бесплатную поддержку от Минцифры: условия программы

Киевская Школа Экономики при поддержке UKAID, Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и проекта Дия.Бизнес запускают пилотную программу маркетинговой поддержки малых и средних предприятий.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как принять участие в программе.

Кто может принять участие в программе:

  • малые и средние предприятия из всех регионов Украины, в частности Донецкой и Луганской области, и компании, которыми руководят женщины, люди с инвалидностью и ветераны.


Таблица: business.diia.gov.ua

Как принять участие в пилотном проекте:

  • ознакомиться с требованиями участия для участников и партнеров, а также заполнить формы регистрации можно по ссылке
  • после отправки формы для партнеров и задания ожидайте обратной связи от команды проекта.

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Участникам программы, которые будут отобраны в программу, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие соответствие условиям участия.

Что получат участники:

  • разработанную онлайн маркетинговую стратегию. Она будет содержать результаты исследования рынка, конкурентов, метрики и инструменты для внедрения, план развития компетенций, привлечения других цифровых инструментов для онлайн-продаж;
  • помощь с брендингом. Работа с брендом компании, ребрендинг;
  • помощь в разработке сайта компании, если это требуется. Улучшение того ресурса, который существует, или создание нового;
  • помощь с оптимизацией промокампаний, созданием страниц в социальных сетях и контент-плана;
  • анализ и рекомендации имеющихся рекламных онлайн-кампаний или формирование новых под потребности бизнеса и стратегии развития;
  • помощь с подготовкой текстового и визуального контента для онлайн-кампаний;
  • бюджет на запуск промокампаний.

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По материалам Finance.UA
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