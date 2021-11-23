Украинские предприниматели могут получить бесплатную поддержку от Минцифры: условия программы

Киевская Школа Экономики при поддержке UKAID, Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и проекта Дия.Бизнес запускают пилотную программу маркетинговой поддержки малых и средних предприятий.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как принять участие в программе.
Кто может принять участие в программе:
Таблица: business.diia.gov.ua
Как принять участие в пилотном проекте:
Читайте также: Лазебная рассказала об открытии своего бизнеса для безработных: как получить средства
Участникам программы, которые будут отобраны в программу, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие соответствие условиям участия.
Что получат участники:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 5297 16
Скончался бывший мэр Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1695 10
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в «желтых» карантинных зонах – ЛяшкоВчера, 15:15 - 434 7
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – ШмыгальВчера, 16:32 - 467 6
Владельцы еврономеров кинулись искать «атошников», на которых могут оформить свои автоВчера, 13:33 - 1613 3
monobank меняет ставки по депозитам в гривне6 ч. назад - 1998
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 1995
Скончался бывший мэр Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1695 10
Водителям рассказали, чего ждать от цен на автогаз в ближайшее времяВчера, 19:14 - 1560 1
До 40 грн за кубометр: цены на декабрь от поставщиков газа4 ч. назад - 1336 2
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза7 ч. назад - 170
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 155
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 457
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1237 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1656 5