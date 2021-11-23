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В Украину зайдут сразу три новых банка – Гороховский

В Украину зайдут сразу три новых банка – Гороховский

В 2022 году в Украину планируют зайти сразу три сильных игрока финансового рынка — британский мобильный банк Revolut, казахстанский сервис Kaspi. kz и грузинский TBC Bank.

Это свидетельствует не об улучшении инвестиционного климата в стране, а о привлекательности нашего рынка, считает один из основателей мобильного monobank Олег Гороховский.

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«Это отличные новости. 14 лет в Украину никто из иностранных банков не инвестировал. И тут сразу три сильных игрока. Рынок стал привлекательнее за счет возможности открывать счета без визита в банк, а раз так, то для выхода на него нет необходимости создавать наземную инфраструктуру», — пишет Гороховский.

Он подчеркнул, что с приходом новых игроков конкуренция на рынке Украины увеличится за счет новых продуктов, технологий и маркетинга с большими бюджетами. От этого выиграют клиенты.

В то же время о конкуренции с monobank он ответил, что его компанию любят за опыт, а выбирают из-за выгоды.

«Будут ли у новых игроков выгодные условия — конечно, будут. Смогут ли они создать запоминающийся клиентский опыт, не уверен», — написал Гороховский.

По материалам УБР
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