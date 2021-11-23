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НКЦБФР меняет требования к клиринговым договорам

НКЦБФР меняет требования к клиринговым договорам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала новые требования к договорам с лицами, осуществляющими клиринговую деятельность.

Какие требования изменены:

  • к договору об осуществлении клиринга, которые распространяются на лиц, осуществляющих клиринговую деятельность, операторов регулируемого рынка, операторов товарного рынка (товарные биржи) при заключении договора об осуществлении клиринга;
  • договора о проведении расчетов в ценных бумагах по результатам клиринга, которые распространяются на лиц, осуществляющих клиринговую деятельность по ценным бумагам, и Центрального депозитария ценных бумаг при заключении договора о проведении расчетов в ценных бумагах по результатам клиринга;

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  • договора о проведении расчетов в ценных бумагах по результатам клиринга с Национальным банком, которые распространяются на лиц, осуществляющих клиринговую деятельность по ценным бумагам, и НБУ согласно компетенции по учету ценных бумаг, определенной законом «О депозитарной системе Украины», при заключении договора о проведении расчетов в ценных бумагах по результатам клиринга.

В целом указанные договора должны содержать:

  • дату и место заключения;
  • реквизиты сторон договора;
  • предмет договора;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность сторон (в том числе условия, при которых стороны освобождаются от ответственности);
  • порядок рассмотрения споров, которые могут возникнуть между сторонами в процессе выполнения, изменения или расторжения договора;
  • условия защиты информации, требование по защите которой установлено законом;
  • срок действия, порядок внесения изменений, условия расторжения договора и прекращения его действия и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • НКЦБФР обновила государственный реестр выпусков ценных бумаг.
По материалам Finance.UA
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