НКЦБФР меняет требования к клиринговым договорам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала новые требования к договорам с лицами, осуществляющими клиринговую деятельность.
Какие требования изменены:
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В целом указанные договора должны содержать:
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