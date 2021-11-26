Участники рынка ВИЭ считают недостаточным тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) считает, что предложенный НКРЭКУ тариф на передачу НЭК «Укрэнерго» недостаточный, чтобы покрыть все расходы производителям энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом сообщили в пресс-службе ЕУЭА.

Отмечается, что в ходе открытого обсуждения НКРЭКУ проекта постановления «Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК «Укрэнерго» на 2022 год» регулятор решил, что законных оснований для включения расходов на выплату производителям из ВИЭ в тарифе на передачу компании нет.

В то же время, по мнению агентства, предложенный НКРЭКУ тариф на передачу НЭК «Укрэнерго» недостаточный для того, чтобы покрыть все расходы производителям из ВИЭ. Это, в частности, и является одной из причин возникновения в 2021 году задолженности компании перед ГП «Гарантированный покупатель».

Подобная ситуация может повториться, поскольку в государственном бюджете на 2022 год не предусмотрено 20% средств для поддержки развития ВИЭ. А потому, как отмечается, для погашения в полном объеме задолженности Укрэнерго перед ГП «ГарПок», возникшей в 2020 и 2021 годах, регулятор при расчете на 2022 год составляющей расходов должен учесть необходимые средства.

Вопрос достаточности уровня тарифа на передачу НЭК «Укрэнерго» касается не только производителей из ВИЭ и участников, но и перспектив интеграции украинской энергетической системы в ENTSO-E и инвестиционной привлекательности Украины, а также нашего имиджа на международной арене в целом, считают в энергетическом агентстве.

10 ноября НКРЭКУ одобрила проект постановления об увеличении в 2022 году тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 11,4% до 327,49 грн/МВт-ч по сравнению с действующим тарифом (293,93 грн/МВт-ч).

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) – это некоммерческая организация, открытая для всех участников рынка энергоэффективности и возобновляемой энергетики Украины. Агентство основано в 2009 году.