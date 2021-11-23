Завод в Харькове сможет разливать более 10 000 доз COVID-вакцины в час

Завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируют запустить уже в 2022 году.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, он обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям — вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита. Он также отметил, что Кабинеи министров уже разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.
«Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности „Лекхима“ позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год», — подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk — разлив и расфасовка готового продукта.
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