До 40 грн за кубометр: цены на декабрь от поставщиков газа

Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре.
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Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.
Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр. «ТАС Энергия страны» предлагает газ по 38,35 гривен (в ноябре — 38,35 гривен, в октябре — 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).
Кроме того, компания «Светлогаз» установила на декабрь тариф на уровне 34,99 гривен (в ноябре — 38,10 гривен за кубометр).
Однако на рынке можно найти и более выгодные предложения. В частности, «Галнафтогаз» сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.
Вместе с тем, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и «Нафтогаз Украины».
Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 гривен за кубометр.
Кроме того, ГК «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды» (ППН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся. Повышение коснется 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.
Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.
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