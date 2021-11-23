0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Является ли достижение ребенком совершеннолетия основанием для аннулирования задолженности по алиментам

Является ли достижение ребенком совершеннолетия основанием для аннулирования задолженности по алиментам

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что достижение ребенком совершеннолетия не является основанием для аннулирования задолженности по алиментам.

Как объясняет пресс-служба Министерства юстиции, этой законодательной нормой руководствуются государственные исполнители при применении к должникам принудительных мер.

«Рассчитывая на обратное, жительница Шишацкой общины считала хорошей новостью достижение сыном 18-летнего возраста, так как была убеждена, что за накопленный ею 115-тысячный алиментный долг со временем не спросят. Точку на равнодушном отношении женщины к собственному ребенку поставили государственные исполнители Шишацкого отдела ГИС в Миргородском районе Полтавской области Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Суммы), которые применили все необходимые, предусмотренные законом меры воздействия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общую сумму задолженности по этому кейсу образовали основной долг по алиментам в размере 75 тысяч гривен и почти 40 тысяч гривен штрафа, начисленного за длительное игнорирование уплаты детских средств.

Под давлением правовых санкций, неплательщице алиментов все же пришлось рассчитаться.

Справка Finance.ua:

  • если совершеннолетние дети после достижения 18 лет продолжают обучение, то можно взыскивать алименты до 23 лет или до окончания учебного заведения;
  • как получить справку о наличии задолженности по алиментам.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.