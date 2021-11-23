Является ли достижение ребенком совершеннолетия основанием для аннулирования задолженности по алиментам

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что достижение ребенком совершеннолетия не является основанием для аннулирования задолженности по алиментам.

Как объясняет пресс-служба Министерства юстиции, этой законодательной нормой руководствуются государственные исполнители при применении к должникам принудительных мер.

«Рассчитывая на обратное, жительница Шишацкой общины считала хорошей новостью достижение сыном 18-летнего возраста, так как была убеждена, что за накопленный ею 115-тысячный алиментный долг со временем не спросят. Точку на равнодушном отношении женщины к собственному ребенку поставили государственные исполнители Шишацкого отдела ГИС в Миргородском районе Полтавской области Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Суммы), которые применили все необходимые, предусмотренные законом меры воздействия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общую сумму задолженности по этому кейсу образовали основной долг по алиментам в размере 75 тысяч гривен и почти 40 тысяч гривен штрафа, начисленного за длительное игнорирование уплаты детских средств.

Под давлением правовых санкций, неплательщице алиментов все же пришлось рассчитаться.

Справка Finance.ua:

если совершеннолетние дети после достижения 18 лет продолжают обучение, то можно взыскивать алименты до 23 лет или до окончания учебного заведения;

как получить справку о наличии задолженности по алиментам.

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