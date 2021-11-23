Является ли достижение ребенком совершеннолетия основанием для аннулирования задолженности по алиментам

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что достижение ребенком совершеннолетия не является основанием для аннулирования задолженности по алиментам.
Как объясняет пресс-служба Министерства юстиции, этой законодательной нормой руководствуются государственные исполнители при применении к должникам принудительных мер.
«Рассчитывая на обратное, жительница Шишацкой общины считала хорошей новостью достижение сыном 18-летнего возраста, так как была убеждена, что за накопленный ею 115-тысячный алиментный долг со временем не спросят. Точку на равнодушном отношении женщины к собственному ребенку поставили государственные исполнители Шишацкого отдела ГИС в Миргородском районе Полтавской области Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Суммы), которые применили все необходимые, предусмотренные законом меры воздействия», — сказано в сообщении.
Отмечается, что общую сумму задолженности по этому кейсу образовали основной долг по алиментам в размере 75 тысяч гривен и почти 40 тысяч гривен штрафа, начисленного за длительное игнорирование уплаты детских средств.
Под давлением правовых санкций, неплательщице алиментов все же пришлось рассчитаться.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4925 16
Скончался бывший мэр Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1619 10
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в «желтых» карантинных зонах – ЛяшкоВчера, 15:15 - 399 6
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – ШмыгальВчера, 16:32 - 440 6
Лазебная рассказала об открытии своего бизнеса для безработных: как получить деньги (инфографика)Вчера, 15:00 - 570 3
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4925 16
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 1940
monobank меняет ставки по депозитам в гривне4 ч. назад - 1762
Скончался бывший мэр Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1619 10
Водителям рассказали, чего ждать от цен на автогаз в ближайшее времяВчера, 19:14 - 1510 1
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза5 ч. назад - 130
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 152
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 450
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1230 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1649 5